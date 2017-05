Een delegatie van het Indonesische parlement tijdens een bezoek aan Buza-minister Yldiz Pollack-Beighle.





Minister van Buitenlandse Zaken (Buza), Yldiz Pollack-Beighle, heeft vandaag een delegatie van het parlement van de Republiek Indonesië ontvangen. Het beleefdheidsbezoek moet de bilaterale relatie tussen Suriname en Indonesië versterken. Er vond uitwisseling van kennis plaats met betrekking tot het buitenlandbeleid.Er is gesproken over de hedendaagse ontwikkelingen op politiek, economisch, sociaal en internationaal gebied, zegt de voorlichting van Buza. Beide partijen hopen zo spoedig mogelijk inhoud te kunnen geven aan de mogelijke punten van samenwerking, die ter sprake zijn gekomen tijdens het onderhoud.De delegatie is in Suriname voor een werkbezoek aan De Nationale Assemblee. Enkele diplomaten van de Indonesische ambassade bevonden zich ook onder de bezoekers.