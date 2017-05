Door een aanrijding aan de aan de Oost-Westverbinding, ter hoogte van kilometer 171, heeft een persoon vanmorgen het leven gelaten. De politie van Nickerie kreeg melding van een frontale botsing tussen een truck en een personenauto.In de personenauto zaten er vier passagiers en een chauffeur. Een van de inzittende kwam ter plaatse te overlijden. De personalia zijn vooralsnog onbekend. De chauffeur van de personenauto is per ambulance vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis te Nickerie. De andere mede-inzittende zijn na medische behandeling heengezonden.De truck belandde in het kanaal langs de weg. De twee inzittende zijn ongedeerd gebleven. De politie van Wageningen en Coronie zijn bezig te onderzoeken wat de oorzaak van de aanrijding is geweest. Beide chauffeurs zijn in het bezit van een rijbewijs en verkeerden niet onder invloed van alcohol. Met de dood van dit verkeersslachtoffer is de barometer gestegen naar 21, meldt de politie Public Relations.