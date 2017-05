Hakrinbank-directeur Jimmy Bousaid drukt districtscommissaris van Commewijne, Adjaikoemar Kali de hand.





Diverse plaatselijke sociale instellingen hebben ook giften ontvangen van de bank. De naamborden zullen op verschillende plaatsen in het district geplaatst worden. De Hakrinbank hoopt hiermede een belangrijke bijdrage te leveren aan de herkenbaarheid, toeristvriendelijkheid en verfraaiing van Commewijne.Het filiaal te Commewijne was ook het eerste bankfiliaal dat in dat district werd gevestigd. Het is destijds opgezet ter ondersteuning van de ontwikkeling van het district na de onafhankelijkheid van Suriname. Vooral de uitvoering van het Landbouw Ontwikkelingsplan Commewijne (LOC) kort na de onafhankelijkheid, bood goede perspectieven voor een duurzame ontwikkeling, zegt de voorlichting van de bank. Dit project is helaas mislukt, maar de verbondenheid met het district is gebleven.In 2004 werd er door de groei en verbetering in de service naar klanten toe, een nieuw en modern bankgebouw opgezet te Tamanredjo. Bousaid gaf aan dat de instelling in de komende jaren haar positie als duurzame financiële partner in het district wenst voort te zetten en zelfs te intensiveren.