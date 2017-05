De leerkrachten hebben donderdag het werk hervat, maar het vertrouwen is verloren gegaan door het niet nakomen van gemaakte afspraken. Er moet volgens de PALU daarom alles aan worden gedaan om de stemming niet te laten omslaan, waardoor het schooljaar alsnog verloren gaat.Uiteindelijk is weer gebleken dat slechts door met elkaar om de tafel te gaan zitten de kwestie van herwaardering alleen kan worden opgelost, meent de PALU. De strijd om positieverbetering van de leerkrachten leek in de afgelopen maanden een ongezond politiek 'pro-contra' tintje te krijgen. In de afgelopen weken was het meer een prestige zaak geworden, van wie het snelste het beste resultaat voor de eigen achterban kon bereiken. Wat de zaak verergerde is het feit dat de regering bijna openlijk partij koos en een van de groepen begon voor te trekken. Het zou verstandiger zijn wanneer de regering zich hiervan onthield en juist eenheid bevorderde onder de leerkrachten. We hebben al voldoende problemen in het land dan dat we nog meer tegenstellingen gaan oproepen of verscherpen, zegt de PALU in een persbericht.De PALU roept de president op om zich rechtstreeks met de zaak te gaan bemoeien "omdat bij alles wat er misgaat we niet ook nog een verloren schooljaar willen hebben. Meestal richten we ons bij de gedachte aan een verloren schooljaar alleen op de examenklassen. Inderdaad zijn de gevolgen van het niet of laat doorgaan van de eindexamens meteen te merken. Maar hoewel de gevolgen voor de klassen daaronder misschien niet direct te zien zijn, begrijpt iedereen dat die wel degelijk doorwerken naar het eindresultaat. Daar moet dus ook de nodige aandacht aan worden gegeven."