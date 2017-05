Het Senaat heeft met 52 voor en 22 tegen gestemd voor de wet die voorziet in de "politieke herintegratie" van de revolutionaire strijdkrachten van Colombia (Farc). De groep erkennen als een juridische politieke partij was een belangrijk punt van de overeenkomst die in november is ondertekend tussen president Juan Manuel Santos en de Farc.De nieuwe wet garandeert minimaal vijf zetels in de Senaat en vijf in het Lagerhuis voor de voormalige guerrilla's. De groep moet volgend jaar echter strijden in de parlementsverkiezingen om deze zetels op te eisen. De Farc wordt formeel een politieke partij op een conventie van voormalige guerrilla's die voor augustus is gepland.In principe zou het ontwapenen va de rebellen tegen eind deze maand afgerond moeten zijn, maar het proces is vertraagd door logistieke en juridische problemen, zegt de Verenigde Naties, die deze taak controleert. Maandag heeft president Santos gezegd dat hij verwacht dat de bijna 7.000 Farc-strijders hun wapens tegen eind mei inleveren. Hij erkent echter dat er nog 900 bergplaatsen zijn met explosieven, munitie en reserve onderdelen waarover nog moet worden beslist.Met de ontwapening van de Farc, zal de rivale beweging- het Nationaal Bevrijdingsleger (ELN) - de enige rebellengroep zijn die nog steeds een veelzijdige oorlog voert die aan 260.000 mensen het leven heeft gekost. Vredesgesprekken tussen het ELN en de regering zijn in februari aangekondigd, maar zijn geplaagd door vertragingen. De hervatting van de onderhandelingen is voor deze maand gepland.Analisten waarschuwen dat het bereiken van een akkoord met het ELN moeilijker kan zijn dan de FARC-overeenkomst. Het akkoord met de Farc is na vier jaar onderhandelingen in Cuba tot stand gekomen.Het conflict van het tijdperk van de Koude Oorlog, waarin 60.000 mensen zijn vermist en 6,9 miljoen mensen zijn ontheemd, is het laatste grote gewapende conflict in Zuid-Amerika. Sinds de zestiger jaren is de derde grootste economie van Zuid-Amerika verscheurd door gevechten van meerder linkse rebellengroepen, rechtse paramilitaire eenheden, drugskartels en het leger.