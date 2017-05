Een babymeisje met microfaelie. Het Zika-virus wordt gelinkt aan deze ziekte, waarbij kinderen met een klein hoofd worden geboren. (Foto: EPA)





Het virus is gekoppeld aan de geboorte van baby's met abnormaal kleine hoofden. De bedreiging was op haar hoogtepunt op het moment dat Brazilië de Olympische Spelen van 2016 zou organiseren. In november vorig jaar heeft de Wereldgezondheidsorganisatie haar eigen internationale noodtoestand opgeheven.Het Zika-virus is gekoppeld aan ernstige geboorteafwijkingen in bijna 30 landen. Brazilië had in november 2015 een nationale noodtoestand aangekondigd. De bedreiging heeft geleid tot een campagne om de muggen die het virus dragen uit te roeien.Van januari tot april dit jaar waren 7.911 gevallen van Zika, in vergelijking met 170.535 gevallen die in dezelfde periode van het vorig jaar werden gerapporteerd, meldt het ministerie van Gezondheid in een verklaring. Dit jaar zijn er geen sterfgevallen als gevolg van het virus gerapporteerd. Vorig jaar zijn acht mensen overleden aan de gevolgen van het virus.