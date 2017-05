Bustarieven gaan de volgende week met 35 cent omhoog.





Sahadew-Lall en drie andere leden van het Actiecomité zijn donderdagavond uit een vergadering van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) geweerd. Op de vergadering heeft PLO-voorzitter John Mahadewsing, het voorstel van de regering voor de nieuwe bustarieven gepresenteerd. Het voorstel is aangenomen. Sahadew-Lall is erg boos op PLO-voorzitter. Hij vindt dat Mahadewsing met de overheid samenspant en dat de nieuwe tarieven “gewoon zijn opgelegd aan de bushouders.”“We zijn uit de vergadering gehouden omdat men wist dat we ons tegen deze voorstellen zouden verzetten,” deelt een gebelgde Sahadew-Lall mee. “Mahadewsing is al twintig jaar voorzitter. Hij heeft niks betekend voor de ontwikkeling van de bussector. Het kan ook niet dat er van de 1300 bushouders met vergunning nog geen tien procent lid is van PLO, en dat zij beslist wat er allemaal gebeuren moet. Voor zo iets ingrijpends moet je wel veel meer mensen op de been brengen. Het is ook duidelijk geweest dat het overgrote deel op de vergadering niet eens is met het voorstel.”Mahadewsing benadrukt tegenover Starnieuws dat het besluit om de leider van het Actiecomité uit de vergadering te houden niet van hem komt maar van het hele bestuur. “Hij maakt er de gewoonte van om steeds de vergaderingen te storen. Vandaar dat ze hem hebben gevraagd om niet in de zaal te komen,” geeft hij aan. Mahadewsing beaamt dat niet eenieder tevreden is met de verhoging van 35 cent voor een stadsrit. De tarieven op de andere routes worden nog uitgerekend, deelt hij mee. “Maar als het aan mij ligt kunnen de nieuwe prijzen dinsdag al ingaan. We mikken nu op woensdag.”Sahadew-Lall vindt SRD 2,50 voor een rit in Paramaribo een reëel tarief is. Met SRD 1,85 kunnen de bushouders ook niet uitkomen, geeft hij aan. “Maar als de brandstofcompensatie van SRD 2,25 in juli wegvalt, gaan de prijzen in één keer omhoog schieten,” vreest hij. Mahadewsing geeft aan dat de verhoging voor twee maanden geldt. “Eind juli gaan we weer praten. Over andere tarieven én behoud van de brandstofcompensatie,” deelt hij mee. “Maar het hangt van de regering af wat zij wil doen. Als de compensatie wegvalt gaan de prijzen gelijk omhoog schieten.”René Gompers