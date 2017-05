Vicepresident Ashwin Adhin en minister Regilio Dodson in een onderonsje. (Foto: Raoul Lith)





Dodson beet van zich af toen hij aan het woord kwam. Hij vond de aantijgingen aan zijn adres onterecht. Hij ontkende een brief getekend te hebben over extra trekken van stroom door de Energie Bedrijven Suriname (EBS) van het stuwmeer. Er is een verzoek gedaan door de EBS om in plaats van 80 megawatt aan stroom, 100 megawatt te trekken. Deze kwestie is aangekaart door Gajadien die zei dat ondanks alle bezwaren van De Nationale Assemblee er toch extra betaald wordt aan Alcoa/Suralco. Dodson zei dat de aantijgingen onjuist en ongepast waren. Er is volgens hem sprake van een leugen. Hij merkte ook op dat De Nationale Assemblee door hem regelmatig op de hoogte is gehouden van de ontwikkelingen.Minister Gillmore Hoefdraad legde later in de vergadering uit dat er nu meer stroom getrokken kan worden uit het stuwmeer. Dit levert een besparing van US$ 1,5 miljoen op, doordat EBS niet met de eigen machines dure stroom hoeft op te wekken. Hij haalde aan dat het de Staat is die de rekeningen betaalt. Vanwege de stand van het water in het stuwmeer kan er meer stroom wordt opgewekt. Volgens de minister is het geen nieuw contract. Gajadien bleef erbij dat dit niet in de haak is.Aan het begin van de vergadering deelde Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons mee dat het college om informatie heeft gevraagd over de stand van zaken rond Alcoa. De Brokopondo-overeenkomst is bij wet geregeld. President Desi Bouterse dient een wetswijziging te sturen naar De Nationale Assemblee om de overeenkomst te beëindigen. Vicepresident Ashwin Adhin deelde mee dat de president zelf deze kwestie zal bespreken. Dit zal de komende dinsdag plaatsvinden.