Met deze opgelegde straf komt de veroordeelde op vrije voeten. De rechter noemde het een brutale set van de verdachte. Ook werd hij op heterdaad betrapt. Op die bewuste dag kwam Rinaldo A. zijn neef bezoeken. Hij was in een korte broek gekleed en werd dus niet toegelaten. Hij vroeg de taxichauffeur om de spullen af te geven aan zijn neef. Nadat de taxichauffeur ondervraagd was, werd Rinaldo A. die buiten wachtte, erbij gehaald. Hij gaf toe op de hoogte te zijn van de drugs en de fijnweger. Zijn neef had ze gevraagd.Eerst had de neef het ontkend, maar later gaf hij toe. Op de rechtszitting kwam Rinaldo A. terug op zijn verklaring en beweerde niets van de drugs af te weten. Raadsman Hedley Derby die hem juridisch bijstaat, vroeg de rechter om geen acht te slaan op deze verklaring. Volgens de advocaat is zijn cliënt door celgenoten op het verkeerde spoor gezet. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van zes maanden waarvan twee voorwaardelijk onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht en een geldboete van SRD 100 of een vervangende hechtenis van een week, geëist in deze zaak.Wanita Ramnath