In deze zaak staat Romeo W. die in een kindertehuis werkte, terecht. Hij wordt verdacht van seksueel misbruik van een pupil. Tegen deze verdachte heeft het Openbaar Ministerie geëist: een celstraf van twaalf maanden, waarvan twee voorwaardelijk onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht met een proeftijd van drie jaar. De verdachte ontkent dat hij enige handeling met het meisje heeft gepleegd.Advocaat Irene Lalji die de verdachte bijstaat, vroeg of de seksuele handelingen niet met een vibrator gepleegd kunnen zijn. Volgens de deskundige zou er dan een ander beeld zijn. De advocaat vroeg de kantonrechter om de man voorlopig in vrijheid te willen stellen. Officier van justitie, Reshmi Rathipal, vroeg de kantonrechter om niet mee te gaan met het verzoek. De rechter wees het verzoek af. Ze vond dat de ernstige bezwaren nog overeind staan.Voordat de gynaecoloog vertrok, presenteerde hij de zorgwekkende cijfers van zedendelicten die hij op de poli heeft gehad. Dan sprak de deskundige niet over alle zedendelicten, maar slecht dat wat hij op de poli gezien heeft. Hij legde de nadruk op forse stijging. In 2015 waren er 199 gevallen geregistreerd bij hem. In 2016 steeg dit aantal naar 344. De leeftijdsklasse ligt tussen de twaalf en vijftien jaar.Wanita Ramnath