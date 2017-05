Bij de visitatie op de Johan Adolf Pengel Luchthaven viel hij door de mand. De urinetest was positief. De man bekende cocaïne bolletjes geslikt te hebben. De kantonrechter had een douaneambtenaar die de verdachte gevisiteerd had, gehoord in deze zaak. In het dossier was opgenomen dat er indringende vragen gesteld waren aan de verdachte. Na het verhoor bleek dat het om normale oriënterende vragen ging. De rechter benadrukte dat de ambtenaren secuur te werk moeten gaan en dat ze de juiste woorden moeten kiezen. Het woord ‘indringende’ was ongelukkig gekozen.Volgens de veroordeelde zou hij naar Nederland gaan. Van een zekere Hans moest hij de bolletjes slikken. Hij zou geen geld voor krijgen, omdat hij Hans moest betalen. Raadsman Hedley Derby die Ritson M. bijstond, voerde aan dat de man zijn volledige medewerking heeft verleend aan het onderzoek. Ook heeft hij bekend het feit gepleegd te hebben. Daarnaast had hij spijt van zijn handelen en zei een les geleerd te hebben. Mettendaf zag geen reden om af te wijken van de eis van officier van justitie, Reshmi Rathipal, en legde de straf conform deze eis op.Wanita Ramnath