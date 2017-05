Hugo Essed, advocaat nabestaanden. (Foto: Raoul Lith)





Het verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) om de zaak onmiddellijk stop te zetten is in hoger beroep afgewezen. Een van de argumenten was dat de veiligheid van de Staat in gevaar zou komen als de rechtszaak, waarin president Desi Bouterse de hoofdverdachte is, zou doorgaan. Het Hof heeft beslist dat de Krijgsraad mag doorgaan met het vervolgen van alle verdachten.Op een vraag van Ronnie Brunswijk, fractieleider van de ABOP in De Nationale Assemblee hierover, zei minister Eugene van de San van Justitie en Politie, dat de regering het besluit van de rechter respecteert. "Wij hebben verder geen mening over wat door de rechterlijke macht wordt besloten. Maar er komt een moment waarop de uitvoerende macht weer in charge zal zijn," stelde de bewindsman zonder verder op de zaak in te gaan.Eddy Daal, broer van de doodgeschoten vakbondsleider Cyrill Daal, is ingenomen met het besluit. “Mi e fir’ bun” glimlacht hij. Mi hati e prisiri. Het recht zal zegevieren. God slaapt niet, maar wij mensen willen dingen te gauw zien.” Zijn broer is opgepakt, gemarteld en vermoord. Betty Goede, voorzitter van de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede, is ook blij. Ze merkt op dat bewezen is dat velen wel staan achter het behoud van de rechtsstaat. Zij hoopt dat het einde gauw in zicht komt. “Natuurlijk is het een goede dag. Want als het proces al tien jaar geleden begonnen is, verlangen ook wij, samen met de nabestaanden en de samenleving, dat er een eind komt.”Essed merkt op dat het logisch is dat de vordering van het OM zou worden afgewezen. “Het Wetboek kent de vordering tot beëindiging van een strafproces niet,” legt hij uit. “Dat is wat de procureur-generaal had verzocht, het beëindigen van het strafproces. Maar als je volgens het Wetboek dat niet kan doen, kan dat verzoek ook niet worden toegewezen. En als je daartegen in beroep gaat, zal jouw beroep dus moeten worden afgewezen.”De 8 december strafzaak is in november 2007 begonnen. Er zijn veel pogingen ondernomen, ook vanuit de regering en De Nationale Assemblee, om de zaak te stoppen. “Gezien de historie van het 8 december strafproces, kunnen we niet uitsluiten dat er wederom obstakels opgeworpen zullen worden,” merkt Essed op. “De strafrechtelijke trein is wederom op de rails. We hopen dat we naar het volgende station kunnen gaan zonder dat er dwarsliggers op de rails geplaatst, of erger nog dat de rails uit elkaar gehaald worden.” Essed verwacht niet dat de zaak nog jaren gaat duren. “Het is een megazaak, er zijn veel verdachten en veel bewijslast. Het een en ander zal langer duren dan normaal, maar in dit stadium kan je rekenen in termen van maanden en niet in termen van jaren.”René Gompers