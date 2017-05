Minister Eugene van der San van Justitie en Politie.





Van der San kon nog geen concrete mededelingen doen omdat het bondsbestuur nog niet op de hoogte gesteld was over de oplossing. De president had op 7 april een brief ontvangen waarin meegedeeld is dat er geen samenwerking meer mogelijk is met de korpschef. De minister heeft vandaag formeel een schrijven hierover ontvangen. De bondsleiding heeft een aantal zaken op een rijtje geplaatst en aangegeven dat het vertrouwen is opgezegd in de korpsleiding.De bewindsman heeft op vragen van Assembleeleden meegedeeld dat de oplossing binnen wet en regelgeving gezocht moet worden. De rust moet weer terugkeren in de gewapende macht. Politieagenten hebben op een algemene ledenvergadering dinsdag een motie ingediend, maar de behandeling ervan is aangehouden. Dinsdag wordt de algemene ledenvergadering van de Surinaamse Politiebond voortgezet.