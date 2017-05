Robby Berenstein, voorzitter C-47. (Foto: Raoul Lith)





Intussen is het kort geding dat aanhangig was gemaakt tegen de Staat ook ingetrokken. De vordering was om alsnog toestemming te krijgen voor het Onafhankelijkheidsplein voor vrijdag. Nu deze activiteit is afgelast, kan de rechtszaak ook niet doorgaan, legt Berenstein uit.Curtis Hofwijks, Bryan Boerleider en Maisha Neus delen mee dat de oproep al gedaan was voor een protestloop. "Wij jongeren die willen vechten voor ons land hebben besloten om vrijdag aanstaande allen die alsnog samen met ons willen strijden op te vangen op het Kerkplein en vandaar uit de protestmars voort te zetten," delen Hofwijks, Boerleider en Neus mee.Een reden om de manifestatie niet meer gezamenlijk te houden, is ook de overeenstemming die de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) hebben bereikt met de regering. Berenstein zegt dat moeilijk van de onderwijsbonden kan worden verwacht dat ze deelnemen aan de manifestatie vrijdag.BvL en ALS blijven wel betrokken bij de nationale issues, terugdraaiing van de brandstofverhoging en stopzetten van de verdere verarming van het volk. Berenstein geeft aan dat BvL en ALS zelfs de voortrekkers zijn van het protest van zaterdag in Nickerie. Er wordt gelopen van het centrum van BvL/ALS naar het Willemplein.