Het Hof van Justitie heeft uitspraak gedaan in het hoger beroep aangetekend door het Openbaar Ministerie. (Foto: René Gompers)





De toenmalige legerbevelhebber, nu president van Suriname, Desi Bouterse, is de hoofdverdachte in het 8 december strafproces waarbij 15 critici van het militair bewind werden gemarteld en vermoord. De raadsman van Bouterse en verschillende andere verdachten, Irvin Kanhai, was niet persoonlijk aanwezig op de zitting. Hij liet zich vertegenwoordigen.De Raadkamer werd gevormd door de rechters Dinesh Sewrattan, Anand Charan en Dennis Kamperveen. Het OM had het Hof gevraagd de beslissing van de Krijgsraad om door te gaan met het 8 december strafproces te vernietigen en te beslissen tot het onmiddellijke beëindiging van de strafzaak. Het OM vroeg het Hof te beslissen dat het bevel van de regering gehandhaafd blijft.De regering had op basis van artikel 148 van de grondwet het OM op 29 juni vorig jaar opgedragen om de vervolging van de strafzaak onmiddellijk te stop te zetten. Er zijn in bijkans twintig gronden aangegeven de veiligheid van de Staat ernstig in gevaar wordt gebracht door de voortzetting van het strafgeding.