Ex-president Luiz Inacio Lula da Silva op weg naar het gerechtshof in Curitiba voor zijn getuigenis. (Foto: Reuters)





Lula noemt de rechtszaak "onwettig" en een "farce". Als hij schuldig wordt bevonden, wacht hem een gevangenisstraf. Wordt hij vrijgesproken dat staat de weg voor hem vrij om volgend jaar opnieuw te dingen naar het presidentschap. De 71-jarige voormalige president wordt in zijn land nog steeds als held beschouwd. Rechter Sergio Moro, die het corruptieonderzoek bij Petrobras leidt, heeft hem gisteren verhoord. Het schandaal staat bekend als Operatie Car Wash.Het was de eerste keer dat beide mannen lijfelijk met elkaar zijn geconfronteerd in het gerechtshof in de zuidelijke stad Curitiba. De beveiliging in de stad was opgevoerd. Gekleed in een sober pak en een gestreepte stropdas in de kleuren van de Braziliaanse vlag, heeft Lula herhaaldelijk de beschuldigingen tegen hem ontkend."Ik beschouw dit proces als onwettig en de beschuldiging als een farce," zei hij, volgens een video die na de getuigenis is vrijgegeven. Hij heeft de media ook zwaar bekritiseerd over de verslaggeving, die hem “gedemoniseerd en gecriminaliseerd” hebben. De pers, voegde hij eraan toe, wilde hem "dood of levend". Maar rechter Moro heeft deze beweringen van Lula afgewezen: "De pers heeft in dit geval geen rol. Het oordeel zal op grond van de wet en uitsluitend volgens het bewijs worden gemaakt," zei hij.Dit is de eerste van de vijf aanklachten waarmee Lula wordt geconfronteerd en die gerelateerd is aan het Car Wash-schandaal, het grootste corruptieonderzoek ooit in Brazilië. Lula wordt ook beschuldigd van witwassen van geld, misbruik van zijn invloed en de belemmering van de rechtsgang.