Het lijk dat de politie van Nieuwe Haven zaterdag 6 mei onder de Wijdenboschbrug heeft aangetroffen, is van de 23-jarige Gajaki Aboikonie. Het stoffelijk lichaam is dinsdag geïdentificeerd.Het obductie-rapport heeft uitgewezen dat Gajaki van een hoogte is gesprongen, waardoor zijn schedel is verbrijzeld. Het lijk is voor de uitvaart afgestaan aan de nabestaanden, meldt de afdeling Public Relations van de politie.