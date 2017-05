Humphrey Tjin Liep Shie en minister Eugene van der San tijdens het afscheid op 28 april. (Foto: JusPol)





Gersie zegt de aanstelling van Tjin Liep Shie als een grote aanwinst voor de bank te beschouwen. De enorme kennis en ervaring van hem zijn belangrijk voor de bankinstelling. Tjin Liep Shie, die sedert 26 oktober 2015 geïnstalleerd was als waarnemend directeur van Justitie en Politie, heeft op 28 april afscheid genomen.Tjin Liep Shie had 360 verlofdagen. Hij zou tot 1 november 2018 met verlof zijn, waarna hij met pensioen zou gaan. Starnieuws verneemt dat er een goede regeling met de overheid is getroffen over het tegoed aan verlof.