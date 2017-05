De participanten van Su Sport Talent WorldCoach training van de KNVB samen met trainers. De cursus is succesvol afgerond.





Met dit project zijn de deelnemers nu in staat de opgedane kennis en vaardigheden te delen met leeftijdsgenoten op school alsook in hun omgeving. Naast sociale vaardigheden van de KNVB WorldCoach training zijn de meisjes ook bekwaam gemaakt als voetballers. De training bestond uit een theoretisch en praktisch gedeelte en duurde zes weken. Ze hebben inhoudelijk ook meer geleerd over voetballen. Dit project, dat wordt gefinancierd door de Nederlandse ambassade en de KNVB, is in augustus 2016 van start gegaan en duurt tot juli 2017. Het is bestemd voor meisjes tussen de 13 en 18 jaar.Chef de poste van de Nederlandse ambassade, Mascha Baak, was zichtbaar ingenomen met het bereikte resultaat en sprak de hoop uit dat SST zich blijft beijveren voor de meisjes. Kenneth Jaliens is met een vast team namens de KNVB bevoegd om deze training te verzorgen. Het team bestaat uit Stefan Burke, Roel Mijnhijmer, Jerry Budel, Enrico Wijngaarde en Wendy Dizzels. Deze opleiding van de KNVB wordt in de hele wereld verzorgd. De meisjes komen allen uit voor SuSport Talent in de vrouwen competitie van de Surinaamse Voetbal Bond.