Labmanager Natasia Craig van het St. Vincentiusziekenhuis bij de ingebruikname van de nieuwe labanalyser. (Foto: SVZ)





Radioloog John Tjong A Lieng is in zijn nopjes met het nieuwe state-of-the-art echotoestel. Hij gaf aan dat het om een hypermodern apparaat gaat dat wereldwijd tot de top behoort. Het echo-apparaat beschikt over speciale transducers voor onderzoek van de buik, spieren, bloedvaten en de borsten van vrouwen op microcalcificaties, een teken van mogelijk borstkanker in een vroeg stadium. Ook heeft het apparaat een kindertransducer, waardoor ook bij prematuurtjes en baby’s radiologisch onderzoek mogelijk is. Het apparaat geeft haarscherpe beelden, wat een nauwkeurige diagnostiek vergemakkelijkt.De labmanager van het SVZ, Natasia Craig, vermeldde dat de bloedcel analyser de basis vormt van het laboratorium. Dit apparaat kan electronisch bloedcellen tellen en classificeren op basis van hun grootte en structuur. Met dit apparaat kan op snelle en accurate wijze een uitgebreid bloedbeeld van de patiënt worden bepaald.Algemeen directeur Manodj Hindori is blij met dit heuglijk moment voor het ziekenhuis. Onderzoekingen van het laboratorium en de afdeling radiologie zijn essentieel voor het verlenen van goede medische zorg aan de patiënten. Daarom moet de apparatuur van deze afdelingen regelmatig gemoderniseerd worden. Hindori legde hierbij de link naar de actuele discussie over tarieven voor medische zorg. Hij benadrukte dat de tarieven erop berekend moeten zijn om dergelijke investeringen mogelijk te maken. Als de tarieven niet toereikend zijn gaat de apparatuur eraan en gaat de zorg op den duur niet meer verleend kunnen worden.Ook Humphrey Schurman van de raad van toezicht van het ziekenhuis is verheugd met de nieuwe investeringen. Hij vindt dat vakmensen vakapparatuur nodig hebben, vandaar dat hij helemaal achter de lening staat. Schurman bepleitte om grotere bekendheid te geven aan dergelijke positieve ontwikkelingen, zodat de ziekenhuizen niet alleen maar negatief in het nieuws komen.