Beide veroordeelden hebben een persoon met geweld beroofd van zijn geld en mobiele telefoon. Praag achtte de beroving wettig en overtuigend bewezen. In deze zaak had het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van anderhalf jaar geëist tegen de verdachten.Diverse getuigen hebben verklaringen afgelegd in deze zaak. Ook heeft de kantonrechter gebruikgemaakt van de telefoonuitdraai waaruit het over en weer bellen naar elkaar blijkt. Praag gelastte de gevangenneming van deze veroordeelden.