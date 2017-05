Irvin Misidjan (25) is overleden in het ziekenhuis vandaag. Hij raakte samen met Gamile S. (20) en de 22-jarige Richard M. zaterdag 6 mei gewond op een feest aan de Livornoweg. Gamille en Irvin werden voor medische behandeling opgenomen op de afdeling Intensive Care van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Richard is na medische behandeling heengezonden.Twee mannen kregen zaterdag ruzie in de tourbus die uitmondde in een vechtpartij. Door andere feestvierenden zijn partijen uit elkaar gehaald. Na het touren zijn de feestgangers op het feestadres afgezet. Een van de vechtersbazen ging weg en kwam kort daarna met enkele kompanen terug op zoek naar de tegenpartij.Op een bepaald moment werd er over en weer gevochten, waarbij er zelfs met een vuistvuurwapen schoten zijn gelost. Gamille, Irvin en Richard raakten gewond en zijn per ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het AZP.Bij aankomst van de politie is de ene vechtersbaas en zijn kompanen niet aangetroffen. Aan hun opsporing wordt gewerkt. Twee scherpe voorwerpen zijn op de plek gevonden en in beslag genomen. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten, deelt de politie Public Relations mee.