Het beeld van de Chinese filosoof Confucius in de Confuciustemple te Beijing. (Archief foto: Ranu Abhelakh)





De eerste taalcursus komt na enkele maanden van voorbereidingen. Naast logistieke zaken moest de docent Ma Zifen ook nog afreizen naar Suriname; zij verblijft er twee jaar. Ma houdt vrijdag een lezing over de geschiedenis en cultuur van de dumpling, een populaire Chinese snack. De studenten mogen hierna twee dumpling varianten (gebakken en gestoomd) proeven.De beginnerscursus kost SRD 300 en duurt 15 weken. Om de klassen ‘klein te houden’ zijn de studenten opgedeeld in vier groepen, verspreid over twee lesdagen in de week. Aan het eind volgt er geen certificaat of diploma. De aanwezigheid telt als basis om door te stromen naar de volgende klas. De taallessen worden afgewisseld door culturele activiteiten. Er zijn ook lezingen gepland, over China en het Confucianisme. Verder staan er uitwisselingsactiviteiten met delegaties uit China op de agenda, zegt Lin.In de toekomst wil het instituut taallessen voor gevorderden geven - eventueel met een examen eraan gekoppeld. Ook de artistieke onderwerpen komen aan bod, zoals een cursus Fashion Designing! Later in het jaar komen er mogelijk enkele fashiondocenten uit China. Studeren aan het CI biedt vele mogelijkheden zoals studiebeurzen in en bezoeken aan China.Het instituut hield in maart een open dag. Er kwamen ongeveer 120 personen erop af met tientallen vragen, zegt Lin. Zij lieten ook een ingevulde vragenlijst achter. Aan de hand hiervan is de cursus opgezet qua module, tijd en inschrijfgeld.Het CI Suriname is ondergebracht op de Anton de Kom Universiteit Suriname en houdt kantoor in de University Guesthouse aan de Leysweg. De lessen worden verzorgd in het Regional Sports Academy, klas 1. Lin wordt bijgestaan door Preetema Jong-A-Lock-Pahladsingh, die vanuit de universiteit is aangesteld.Universiteits bestuursvoorzitter Jack Menke is ook de voorzitter van het CI Suriname bestuur. Hij is vrijdag samen met Xiaoyan Jiang van de Chinese ambassade en Thomson Cheung van de overkoepelende Chinese Verenigingen in Suriname, gastspreker tijdens de openingsceremonie.Het CI hoofdkantoor in China heeft de Zhejiang Sci-Tech Universiteit uit Hangzhou (Zhejiang) aangetrokken om het instituut in Paramaribo op te zetten. ZSTU stelt voor het eerste jaar een opstart fonds van US$150.000 beschikbaar.