Het FHR Lim A Po Institute for Social Studies (FHR) een de Arthur Lok Jack Graduate School of Business van de University of the West Indies (UWI- ALGSB) gevestigd in Trinidad & Tobago, gaan fuseren. Dit besluit is op 4 mei genomen. Het is de bedoeling dat de fusie op 1 januari 2019 een feit zal zijn.De fusie sluit aan bij het streven van de University of the West Indies naar een meer internationaal profiel en verruimt de continuïteitsperspectieven van FHR. Voor beide instituten is de fusie een verdere stap op weg naar internationale institutionele accreditatie als business school, geven zij aan.Brian Copeland, Vice Chancellor van UWI noemde enkele dagen na de fusie, deze stap een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van dit instituut. Hans Lim A Po, directeur van FHR, zegt dat het een voorbeeld is van vruchtbare regionale institutionele integratie en een platform voor het aanbieden van gemeenschappelijke onderwijsprogramma’s.Hans Lim A Po en Arthur Lok Jack zijn de respectieve oprichters van deze instituten voor hoger onderwijs. Zij hebben als gemeenschappelijke doelstelling, om door middel van kwalitatief hoogstaand hoger onderwijs, bij te dragen aan versterking van instituten van de private en publieke sector en aan de vorming van de volgende generatie van personen die, met een ondernemende instelling, aan deze instituten leiding zullen geven. De fusie zal onder andere door bundeling van resources en benutting van elkaars netwerken bijdragen aan de realisatie van deze doelstelling, geven zij aan.De fusie bestrijkt ongeveer 2500 studenten die business en business gerelateerd onderwijs genieten op bachelorniveau, een van 20 gedifferentieerde master programma’s volgen of werken aan het verkrijgen van de graad van Doctor in Business Administration.