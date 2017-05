Regeringsvertegenwoordigers praten met afgevaardigden van Afro Surinamers van het Binnenland, over het grondenrechtenvraagstuk.





Eerder, in april, is gesproken met Inheemse afgevaardigden. Bij een tweede ontmoeting zal over een stappenplan worden gesproken.Vertegenwoordigers van de directoraten Duurzame Ontwikkeling Inheemsen (DOI) en Duurzame Ontwikkeling Afro Surinamers Binnenland (DOAS) hebben met representanten van diverse stammen gesproken over het grondenrechtenvraagstuk. Alle stammen waren vertegenwoordigd, met uitzondering van de Paramaccaners, omdat zij zich midden in een rouwproces bevinden in verband met het overlijden van hun granman, Samuel Forster, twee maanden geleden.Zowel het ministerie, als de Afro Surinamers van het Binnenland en de Inheemsen, willen graag de gesprekken vervolgen, zegt RO. Alle participerende groepen hebben hun volledige medewerking toegezegd om te komen tot de gezamenlijke verklaring over dit vraagstuk en de oplossing ervan.