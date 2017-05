Kantonrechter Robert Praag heeft penitentiair ambtenaar (pa) Glenn B. een celstraf van zes maanden, geheel voorwaardelijk, opgelegd op de rechtszitting van woensdag.De pa heeft op 31 maart van het afgelopen jaar opzettelijk een andere mishandeld. Het slachtoffer liep letsels op, doordat Glenn B. hem slagen had toegebracht. Ook zou hij hem hebben bedreigd. Binnen twee maanden moet Glenn B. de gemaakte medische kosten van SRD 1517,- betalen aan het slachtoffer.Uit het onderzoek is gebleken dat beiden mot met elkaar hadden. Eerder was er een woordenwisseling geweest tussen de twee te Hanna’s Lust. Toen waren er schoten gelost. Op die bewuste dag zijn ze elkaar weer tegen gekomen. De PA sprak toen het slachtoffer aan. Volgens hem heeft het slachtoffer hem eerst geduwd. Hierna ontstond de woordenwisseling.Voor de bedreiging is er geen bewijs. Rechter Praag heeft hem daarvoor vrijgesproken. Gebruikmakend van de geneeskundige verklaring, achtte hij de mishandeling, wettig en overtuigend bewezen.