De ICJ blijft bezorgd over de voortdurende vertragingen in de hervatting van de zaak. De wijziging van de Amnestie Wet in 2012 en een presidentieel bevel in 2016, om de vervolging te stoppen, suggereren dat er opzettelijke inspanningen worden gepleegd, om het proces te vertragen of op te schorten, met behulp van blokkering of gewiekste technieken.De zaak loopt sinds de jaren tachtig. Toen waren er een aantal onafhankelijke onderzoeken, onder andere door het VN Mensenrechten Comité. “Sinds het begin van de ICJ missie (in 2011), is het proces een aantal keren opgeschort, om redenen die voor de ICJ niet altijd duidelijk waren”, zegt de organisatie in een toelichting aan Starnieuws. Het concept over een ‘fair trial’ is niet uitsluitend verbonden aan het tijdsverloop. “Het is inderdaad een belangrijk aspect van een eerlijk proces, maar niet het enige.”De 8 december strafzaak is bovendien niet te vergelijken met een gewone strafzaak, maar eerder met(transitierechtspraak) waarin het tijdsverloop vaak veel langer is dan in gewone strafzaken. “We concluderen nu dus nog niet enkel op basis van de lange duur, dat er geen sprake meer kan zijn van een fair trial. Wat het vervolg ook zal zijn, het moet voldoen aan alle internationale standaarden voor een eerlijk proces.”De organisatie schrijft dan ook in de verklaring dat de voortdurende vertragingen leiden tot bezorgdheid met betrekking tot het respect van Suriname voor zijn verplichtingen onder het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Amerikaanse Verdrag inzake de rechten van de mens. Deze in relatie tot het recht op een eerlijk proces en de verplichting tot vervolging van schendingen van het recht op leven. En verder de plicht om te zorgen voor de daadwerkelijke rechtshulp en schadevergoeding voor slachtoffers.De Commissie wijst erop dat alle staten de plicht hebben om degenen die verantwoordelijk zijn voor misdrijven te berechten volgens het internationaal recht. Wanneer er geen rechtszaak is, wordt de gerechtigheid niet gediend en het rechtssysteem gaat inboeten aan geloofwaardigheid. Gerechtelijke procedures helpen het publiek het vertrouwen te herstellen in de nationale instellingen. Ze dragen ook bij tot het herstel van beschadigd vertrouwen in de rechtsstaat.De ICJ-verklaring is verwerkt in een rapport mei 2017, en komt in navolging van hun eerder rapport van 29 mei 2012. Hierin geeft de organisatie een beeld van het verloop van de zaak.Vanmiddag doet het Hof van Justitie uitspraak in het beroep dat het Openbaar Ministerie (OM) heeft aangetekend tegen de beslissing van de Krijgsraad in het 8 december strafzaak. De Raadkamer wordt gevormd door de rechters Dinesh Sewrattan, Anand Charan en Dennis Kamperveen. Het OM kan geen specifiek wetsartikel aanwijzen op basis waarvan het beroep heeft aangetekend.