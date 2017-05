Volgens het meisje zou haar zwager, Regillio B., haar sedert 2014 seksueel misbruikt hebben. Haar zus was op de hoogte, maar als het bij de politie zou belanden, zou ze een einde maken aan haarzelf en haar zoontje. Daarom bleef het meisje zwijgen. Volgens haar werd ze twee keren per week seksueel misbruikt door de zwager. Toen haar menstruatie uitbleef, vertelde het meisje aan haar moeder dat ze verkracht werd door haar zwager. De moeder deed toen aangifte op 7 april 2015.Bij de politie had de verdachte een volmondige bekentenis afgelegd, maar op de rechtszitting kwam hij terug op zijn verklaringen. Volgens advocaat Irvin Kanhai die de verdachte juridisch bijstaat, komen de verklaringen van het meisje niet overeen met die van haar moeder en zus. Ook vindt hij dat het OM niet tot het wettig en overtuigend bewijs is gekomen. Het OM heeft het visum van de arts gehanteerd, maar volgens de raadsman is dat niet het overtuigend bewijs.