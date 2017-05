Gifnie Pinas (5) is vandaag na te zijn aangereden door een schoolbus op de Oost-Westverbindingweg, overleden. De politie van Moengo deed na de melding van een aanrijding tussen drie voertuigen, waarbij een dode te betreuren was, de plek aan voor onderzoek. Daar aangekomen is het levenloze lichaam van de scholier Gifnie langs de weg aangetroffen.Volgens verklaring van de schoolbuschauffeur reed hij vanuit Commewijne richting Moengo. Dit geldt ook voor de andere voertuigen. Ter hoogte van km 66 nabij Perica stond een moeder met haar twee kinderen langs de weg. Op een bepaald moment verminderde hij zijn vaart om te stoppen. Plotseling hoorde hij een klap en constateerde dat zijn bus van achter is aangereden door een pick-up. Door de slag rolde de schoolbus verder en reed de twee kinderen aan. Gifnie overleed ter plaatse en het andere kind liep een schaafwond op. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. De moeder is ongedeerd gebleven.Volgens verklaring van de bestuurder van de pick-up, trachtte hij de schoolbus in te halen, maar week terug voor een tegenligger. Het derde voertuig haalde de pick-up in en door het terugwijken van dit voertuig reed hij zowel de schoolbus als het derde voertuig dat hem reeds was gepasseerd, aan.Alle drie bestuurders die niet onder invloed van alcohol verkeerden zijn in het bezit van een rijbewijs en zijn voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.Het ontzielde lichaam van Gifnie is na overleg met het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen.De politie van Moengo is belast met deze zaak. Met het overlijden van Gifnie stijgt de verkeersbarometer landelijk naar 20, meldt de politie Public Relations.