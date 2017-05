Zandtrucks in Para vernielen het wegdek en vormen een enorme last voor de omwonenden. (Foto: BIC Para)





Districtscommissaris Armand Jurel van Para zegt dat hij genoodzaakt is om het zandtransport over deze wegen te stoppen, zodat de bewoners geen verdere last ondervinden van de gevolgen van een onbegaanbare weg. Met de zandtransporteurs zullen besluiten worden genomen die moeten leiden tot een ordelijk onderhoudssysteem van de weg. Nu zijn de Civiel Technische Dienst van Para, de politie en de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst bezig met inspecties om te komen tot een model voorwaardendocument waarin transportafspraken zijn gemaakt.Buurtbewoners van de Groenhart-, Bijlhout-, Suralco-, Oud Copie-, Melk-, Stowel-, Room- en Maripaweg hebben hun beklag gedaan bij de dc. Trucks rijden continue heen en weer, zelfs in de avond. Kleine voertuigen kunnen door de slechte staat van de weg moeilijk rijden en buurtbewoners kunnen niet te voet over de weg. De schoolbus en de staatsbus komen er ook moeilijk doorheen.