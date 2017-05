Het Onafhankelijkheidsplein wordt gerehabiliteerd. (Foto: Raoul Lith)





Robby Berenstein, voorzitter van C-47, deelt aan Starnieuws mee dat niet gekomen is aan de route voor de protestloop van de komende vrijdag. De eindbestemming, Onafhankelijkheidsplein, is afgewezen. De politie heeft aan de organisatie gevraagd om een andere eindbestemming te bepalen. "Wij weigeren dat te doen en zijn daarom naar de rechter gestapt," zegt Berenstein.De organisaties hopen dat er gauw een uitspraak komt van de rechter. Het Kabinet van de President heeft aangegeven dat 'vanwege de deplorabele staat waarin het Onafhankelijkheidsplein verkeert, er voorlopig geen toestemming meer wordt gegeven aan organisaties'.Eerder was de toestemming ook geweigerd aan het Burger Collectief en de vakbeweging om het Onafhankelijkheidsplein te eindigen. Toen is aangegeven dat het om veiligheidsredenen gaat. Ook de oppositionele partijen hebben voor 20 mei geen vergunning gekregen om op het Onafhankelijkheidsplein bijeen te komen.