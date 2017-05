Bestuursleden van de BvL en ALS tijdens een persconferentie vandaag. Voorzitter Wilgo Valies (tweede van links) aan het woord. (Foto: Raoul Lith)





Wilgo Valies zei op een persconferentie vandaag dat een brief is ontvangen van vicepresident Ashwin Adhin. De leerkrachten hadden besloten het werk niet te hervatten, voordat er op correcte manier gecommuniceerd wordt met de vakorganisatie. Nu is er wel een correcte manier gereageerd door de vicepresident, zowel mondeling als schriftelijk.De BvL en ALS kunnen zich terugvinden in de belangrijkste punten. De herwaardering van ook de uitleenkrachten is gehonoreerd. Daar is Valies blij om dat alle leerkrachten in aanmerking komen voor de herwaardering. Eind van de maand krijgen alle onderwijsgevenden de volledige herwaardering.