De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov, met zijn Amerikaanse ambtgenoot, Rex Tillerson in Washington tijdens een fotosessie. (Foto's: Reuters)





President Donald Trump heeft Washington dinsdag geschokt met zijn beslissing om Comey te ontslaan. Het federaal agentschap is bezig de vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 te onderzoeken en de mogelijkheid dat Trump zijn medewerkers met Moskou hebben samengewerkt.Het besluit heeft een storm van kritiek veroorzaakt onder democraten die zeggen dat Trump probeert het FBI-onderzoek te stuiten. Een aantal collega Republieken van de president plaatsen ook vraagtekens bij het moment van het ontslag. Het Witte Huis heeft elk politiek motief achter het besluit van Trump ontkend.De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov, heeft Tillerson ontmoet bij het Staatsdepartement voordat hij naar het Witte Huis is gegaan voor gesprekken met Trump. Op een vraag van een verslaggever als het ontslag van Comey een schaduw zou werpen op de gesprekken met Tillerson, heeft Lavrov als een olifant in de porseleinen kast op sarcastische toon geantwoord: "Was hij ontslagen? Je maakt een grapje, je maakt een grapje." Tillerson heeft geen verwijzing gemaakt naar Comey, terwijl hij en Lavrov de handen schudden en poseerden voor foto’s."Ik wil de minister van Buitenlandse Zaken Lavrov graag verwelkomen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en mijn waardering uitspreken voor de reis naar Washington, zodat we onze dialoog en gedachtewisseling die we in Moskou zijn begonnen, kunnen voortzetten,” zei hij.In Moskou heeft het Kremlin vandaag gezegd dat het hoopt dat het ontslag van Comey geen invloed heeft op de banden van Rusland met de Verenigde Staten. Het Kremlin zegt dat het gelooft dat het ontslag niets met Rusland te maken had.Tijdens een bezoek aan Moskou in april heeft Tillerson met zowel Lavrov als de Russische president Vladimir Putin gesproken. Hij heeft het laag niveau van vertrouwen tussen beide landen beschreven. De twee naties hebben scherpe verschillen over Syrië, Oekraïne en een groot aantal andere zaken. 'De twee belangrijkste kernmachten van de wereld kunnen dit soort relaties niet hebben,' zei Tillerson destijds.Tijdens zijn presidentiële campagne heeft Trump herhaaldelijk gezegd dat hij nauwere banden met Rusland wilde zoeken. Democratische en Republikeinse wetgevers zullen "Donald Trump" bedanken, omdat hij de FBI-directeur James Comey heeft ontslagen, reageerde de Amerikaanse president op de kritiek die is losgebarsten. In tweets in de vroege ochtend verdedigde Trump zijn schokkend besluit om de FBI-chef de laan op te sturen voor de manier waarop hij het onderzoek naar de e-mails van Hillary Clinton voert.“James Comey zal vervangen worden door iemand die een veel betere job zal doen, waardoor de geest en het prestige van de FBI zullen terugkomen," zei Trump. "Comey heeft het vertrouwen van bijna iedereen in Washington verloren, Republikein en Democraat. Als de dingen in rustig vaarwater komen, zullen ze me bedanken!" voegde hij eraan toe. Het is de tweede keer dat het hoofd van de FBI is ontslagen. In zijn eerste persoonlijke verklaring waarom hij Comey heeft ontslagen, zei Trump aan verslaggevers: 'Omdat hij niet goed was.'