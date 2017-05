Vicepresident Ashwin Adhin heeft de besluiten genomen door de regering schriftelijk meegedeeld aan de BvL.





De regering heeft besloten:1. Uitbetaling per eind mei 2017 van het volledige herwaarderingsloon aan alle onderwijsgevenden.2. Het gaat in deze thans nog om de bevoegdheden 1, 2a en 2b, alsmede de schoolleiders van GLO-scholen en directeuren van VOJ- en VOS-scholen.3. Het uitbetalen van het volledige herwaarderingsloon van uitleenkrachten zijn ook meegenomen.4. Gemaakte fouten door de overheid in dit administratief proces zullen onherroepelijk gecorrigeerd worden, uiterlijk eind juni 2017, na doorgeven van betrokkenen aan het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.De regering wenst samen met partijen voort te gaan met de bespreking van de vele overige punten van het herwaarderingsprogramma, deelt de vicepresident mee. Met deze brief is ook gereageerd op het schrijven van BvL van 8 mei.