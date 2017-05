Gezondheidswerkers in Caracas hebben in februari geprotesteerd tegen de regering van president Nicolas Maduro, tegen het gebrek aan medicamenten en de lage salarissen. (Foto: Getty Images)





De cijfers weerspiegelen de landelijke diepe economische crisis, waarvan de oppositie zegt dat de overheid wanbeleid heeft gevoerd. President Nicolas Maduro zegt dat de gezondheidscrisis wordt veroorzaakt door medicijnen die worden gehamsterd om een staatsgreep tegen hem aan te moedigen.Het land heeft de grootste oliereserves ter wereld, maar de ineenstorting van de olieprijzen een paar jaar geleden hebben geleid tot een zware recessie. Er is een tekort aan vreemde valuta die nodig is om apparatuur, voedsel en medicijnen te importeren. De Venezolanen hebben een tekort aan alles, van voedsel tot vaccins.In een recente enquête zegt driekwart van de Venezolanen dat hun gezondheid is achteruitgegaan. Ze eten minder dan twee maaltijden per dag eten. Velen rapporteren dat ze gemiddelde ongeveer negen kilo zijn afgevallen. Grote aantallen artsen zijn geëmigreerd. Een toonaangevende farmaceutische vereniging heeft gezegd dat er een tekort is aan ongeveer 85% van de geneesmiddelen."Het opvallende deel is de onrust in vrijwel alle categorieën die deze cijfers tonen, met een bijzonder belangrijke stijging in de zuigelingen- en moederschapscategorieën," zegt Julio Castro, een specialist in infectieziekte. Hij bekritiseert het gezondheidsbeleid van de overheid in een vraaggesprek met persbureau Reuters.Vele Venezolanen steken de grens met Brazilië of Colombia over om daar medicijnen te kopen en behandeling in openbare ziekenhuizen in de buurlanden te zoeken. De Braziliaanse deelstaat Roraima heeft een noodtoestand afgekondigd om te kunnen omgaan met de duizenden Venezolanen die zoeken naar behandeling door de overheidsgezondheidsinstellingen in kleine grensdorpen.Het is onduidelijk waarom het Venezolaanse ministerie van Volksgezondheid de cijfers nu publiceert. Het was na juli 2015 gestopt met het vrijgeven van cijfers Het land is al langer dan een maand verlamd door demonstraties die bijna dagelijks plaatsvinden en die steeds gewelddadiger worden. De demonstranten willen dat president Nicolas Maduro verkiezingen uitschrijft.