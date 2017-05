Voormalige president Luiz Inácio Lula da Silva verschijnt vandaag voor de rechter.(Foto: Reuters)





Lula wordt geconfronteerd met vijf aanklachten in verband met het Car Wash schandaal, een corruptieonderzoek dat al drie jaar duurt en waarin meer dan 100 politici zijn verwikkeld. Als Lula wordt veroordeeld, riskeert hij gevangenisstraf. Maar als hij er ongehavend uit komt, kan hij in 2018 opnieuw een greep doen op het presidentschap. Lula ontkent alle aantijgingen.Hij zal zijn getuigenis geven in een rechtbank in de zuidelijke stad Curitiba, waar honderden aanhangers in rode kleding zich hebben verzameld om te protesteren. Zijn critici volgen de rechtsgang ook nauwlettend. De rechter belast met deze zaak heeft met een video op Facebook anti-corruptie demonstranten ontmoedigd om een rivaliserende protestmars te houden in de stad. De advocaten van Lula hebben diverse mislukte pogingen gedaan om zijn verschijning in de rechtbank uit te stellen.In heel Brazilië staat de voormalige staatsman gewoon bekend als Lula. Hij was de populairste president tijdens zijn ambtstermijn van 2003-2010. Als voormalige staalarbeider, werd hij vakbondsleider. Lula werd de eerste linkse leider in Brazilië in bijna een halve eeuw. De grondwet weerhield hem van een derde opeenvolgende termijn. Zijn nauwe bondgenoot Dilma Rousseff volgde hem op, maar werd later afgezet.Lula zou volgens aanklachten betrokken zijn bij het Car Wash schandaal, het grootste corruptieschandaal ooit in Brazilië. In de eerste aanklacht waarvoor hij vandaag voor de rechter verschijnt, wordt hij ervan beschuldigd dat hij steekpenningen heeft aangenomen van een bouwbedrijf dat zijn appartement aan het strand voor hem heeft gerenoveerd. Hij wordt ook geconfronteerd met aanklachten van witwassen van geld, misbruik van invloed en belemmering van de rechtsgang.Lula is doorgaans geliefd of gehaat in Brazilië. Vandaag is de eerste keer dat Lula en de machtige rechter belast met de Car Wash-zaak, Sergio Moro, lijfelijk tegenover elkaar zullen staan in de rechtbank. Lula zegt dat rechter Moro politiek gemotiveerd is en gelooft dat er een heksenjacht op hem is geopend. Rechter Moro zal naar verwachting binnen 45 tot 60 dagen uitspraak doen in deze zaak.