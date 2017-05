Het drietal verschafte zich zaterdag toegang tot de woning door de achterdeur open te forceren. De alleenstaande man die op dat moment in diepe rust was, is overvallen. Het drietal bond hem vast met een kabel van een strijkijzer, waarna hij werd mishandeld. De woning is overhoop gehaald. Het vermoeden bestaat dat zij gestoord werden, aangezien zij niets hebben kunnen wegnemen.Op een bepaald moment gelukte het de man zichzelf te bevrijden, waarna hij via de Centrale Meldkamer de politie inschakelde. Hij heeft een armfractuur opgelopen en is na medische behandeling heengezonden.De drie verdachten die bekend zijn bij het slachtoffer werden opgespoord maar niet aangetroffen. Het trio deed op zondag 7 mei de woning van de bejaarde man weer aan om vermoedelijk de inbraak succesvol te kunnen afronden, maar door het hulpgeroep van de bewoner sloegen zij op de vlucht.De politie die de opsporing voortzette, hield hen in het ressort aan. Na overleg met het Openbaar Ministerie zijn de drie jeugdigen opgesloten in het jeugdcellenhuis te Opa Doeli, meldt de politie Public Relations.