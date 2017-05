Bestuursleden van de SPB. Van links naar rechts: voorzitter Raoul Hellings, secretaris Milando Atompai en woordvoerder Revelino Eijk.





SPB-voorzitter Raoul Hellings, secretaris Milando Atompai en woordvoerder Revelino Eijk hebben na de ledenvergadering in een persconferentie benadrukt dat er niet meer te werken valt met de korpschef. Nadat het bestuur het vertrouwen heeft opgezegd, hebben de leden besloten een motie in te dienen gisteren. In de motie wordt het vertrouwen in de korpschef ook opgezegd. Hellings deelt mee dat besloten is de behandeling van de motie aan te houden tot volgende week dinsdag. Intussen zal er overleg worden gevoerd met de werkgever over deze kwestie. De behandeling van de motie is aangehouden mede door het beroep dat de minister heeft gedaan op de SPB om met elkaar in overleg te treden.De bestuursleden van de SPB benadrukken dat vanaf het aantreden van het bestuur in augustus vorig jaar diverse knelpunten zijn besproken met de toenmalige minister Jennifer van Dijk-Silos. Er zijn afspraken gemaakt die uitgevoerd moest worden door de korpsleiding. Deze zijn niet of gebrekkig uitgevoerd. Het gaat onder andere om een nieuw dienstrooster, uitbetaling van achterstallige overuren, honoreren van 200% vergoeding voor werk op nationale feestdagen, aanpak kleding en schoeisel, hanteren van de sporttest bij bevorderingen, zonder dat deze een wettelijke basis heeft en aanpassen van de rangen van de inspecteurs opleiding.Het bestuur van de SPB voert aan dat over de rangen er afspraken zijn gemaakt met de korpschef. Zij zou toegezegd hebben de fouten te corrigeren. Bij het kennismakingsbezoek met minister Van der San ontdekte het bestuur van de politiebond dat toch de verkeerde rangen doorgegeven waren. De minister had deze al geaccordeerd en doorgestuurd naar de president voor ondertekening. Dat de korpschef de foutieve lijst heeft doorgestuurd naar de minister, is de druppel de emmer heeft doen overlopen bij de SPB, stelt Hellings. Dit is een principiële zaak voor de bond. Ook de minister is misleid door de korpschef, stelt het bestuur.Eijk stelt dat op de oudejaarsafsluiting op 29 december vorig jaar duidelijk een signaal is gegeven aan de korpsleiding. De punten zijn naar voren gebracht toen door Hellings, waarna het bestuur de zaal verliet. Eijk merkt op dat de korpsleiding dit duidelijke signaal niet ter harte heeft genomen. Zaken zijn juist verergerd. Atompai benadrukt dat zaken al jaren verkeerd gaan. De bond dient op te komen voor zijn leden. De korpschef heeft volgens hem tot nu te de meeste zaken die de bond aangegeven heeft, getorpedeerd. De SPB is niet van plan om dit te accepteren en nog samen te werken met de korpsleiding.