FBI-directeur James Comey ontslagen.





De Amerikaanse president stelde dat de FBI een van de meest gerespecteerde instituten is in zijn land. Er zal een nieuwe start worden gemaakt. Het ontslag van Comey moet een nieuw begin "voor ons kroonjuweel van de wetshandhaving zijn", zei Trump in een verklaring.Comey zou de vorige week mogelijk onjuiste informatie gegeven hebben over de email-affaire rondom de voormalige presidentskandidaat, Hillary Clinton. De Democraten bekritiseerden toen Comey dat het verlies van Clinton mede aan hem te wijten was. Nu hebben Republikeinen kritiek op Comey, die stelde dat Clinton niet vervolgd moest worden. Dit had Comey volgens onderminister Rosenstein niet zelf mogen bekendmaken zonder afstemming. Op grond hiervan is Trump het advies gegeven om Comey de deur te wijzen. Comey werd in 2013 aangesteld door president Barack Obama.