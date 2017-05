De politie heeft de goudconcessiehouder Vincent T., die gegijzeld was zondag, ongedeerd aangetroffen. Gewapende overvallers hebben de goudconcessie te Gunsi te Zanderij in het district Para overvallen. Onder bedreiging van vuurwapens is er een hoeveelheid goud gestolen, terwijl de ondernemer werd gegijzeld.De politie van Zanderij kreeg een telefonische melding van het geval. Een gemengde patrouille van de politie van Para speelde hierop in. Toen de wetsdienaren in de buurt van de goudconcessie waren, zagen zij een auto keren op de weg. Bij nadere observatie bleek het om het voertuig van Vincent T. te gaan. Toen de politie het voertuig dichtbij naderde, is de politieauto onder vuur genomen. De politiemannen waren genoodzaakt het vuur te beantwoorden. Er ontstond een vuurgevecht.Ondanks de schotenwisseling hebben de rovers kans gezien het bos in te vluchten. In de auto zijn er bloedsporen aangetroffen. Het vermoeden bestaat dat één of meerdere rovers moeten zijn geraakt. Het politievoertuig heeft kogelinslagen aan de voorzijde.De politie van Para heeft in samenwerking met het Regio Bijstand Team (RBT) Midden de omgeving uitgekamd. Van de verdachten ontbreekt elk spoor. De gegijzelde concessiehouder is ongedeerd aangetroffen in het bos. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de recherche van regio Midden, deelt de politie Public Relations mee.