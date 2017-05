Via verkeers app +597 kunnen verkeerssituaties worden doorgegeven.





De functie is bedoeld om het verkeer veiliger te helpen maken, deelt Vasant Mungra, directeur van Vazapps N.V. mee. “Het gaat erom dat de gebruikers op de hoogte zijn van de verkeerssituaties zodat de rijervaring beter wordt,’” legt Mungra uit. “Gebruikers kunnen bijvoorbeeld elkaar informeren over files, acties en alternatieve routes. Dit kan de filevorming tegengaan en gaat met slimmer of voorzichter rijden.” De app heeft ook de optie voor het delen van foto's.De makers van de app zijn niet bang voor politie-ingrijpen. “Het gebeurt al jaren dat men via Facebook informatie over politieacties verspreidt. Er bestaan zelfs Whatsapp groepen hiervoor,” deelt Mungra mee. “Er is nooit ingegrepen. Deze app brengt wel alle gebruikers op één platform. We zijn ons wel juridisch aan het indekken, maar ik denk niet dat het zover komt.” De functie ‘Verkeer’ is vooralsnog alleen op Android telefoons beschikbaar.+597 is voornamelijk een ‘business app’ in zes talen, waaronder Chinees. Gebruikers kunnen hiermee hun bedrijf promoten, makkelijk in contact treden met andere bedrijven, op de hoogte blijven van de brandstofprijzen en de valutakoersen. De app kan ‘offline’ gebruikt worden en is rechtstreeks bellen vanuit de app mogelijk gemaakt. Met de functie ‘Verkeer’ is de doelgroep nog meer uitgebreid. Een Facebook account en een internetverbinding zijn nodig om deze functie te kunnen gebruiken. Mungra deelt mee dat nagegaan wordt om in de nabije toekomst de functie rechtstreeks te kunnen verbinden met bepaalde instanties zodat bijvoorbeeld wanneer er een foto van een aanrijding is opgeladen de politie automatisch op de hoogte wordt gesteld.