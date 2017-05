De Gezondheidsbeurs in verband met de internationale week van Verpleegkundigen is maandag begonnen in het Flamboyant Park. (Foto's: René Gompers)





In het Flamboyant Park is maandag een gezondheidsbeurs gestart. De VVS en het ministerie van Volksgezondheid hebben degeorganiseerd. Met de beurs helpt de VVS de samenleving bewuster te maken van gezondheid en een gezonde leefstijl.“Surinaamse verpleegkundigen hebben zich steeds vredig, maar vooral begripvol opgesteld tegenover beleidsmakers ondanks dat we bewust zijn van onze bijdrage,” zegt Somo bij de opening van de beurs. “Ik doe een beroep op de regering om ervoor te waken dat de huidige financieel economische omstandigheden van het land, niet leiden tot het verslechteren van de werkomstandigheden van de verpleegkundige beroepsbeoefenaars.” Somo moedigt de leden aan om niet op te geven.“De VVS stimuleert de beroepsgroep, maar zal ook de eerste zijn die zich zal laten horen wanneer de veiligheid niet is gegarandeerd.” Het werken in de zorg vereist veel lichamelijke en geestelijke inspanning,” merkt Somo op. “Ik vraag in het bijzonder aan het ministerie van Volksgezondheid om samen met ons in deze Nursing Week te bezinnen over de zorgen van deze groep, zodat zij verder in staat is de samenleving te dienen naar voldoening.”Edith Tilon, vertegenwoordiger van Volksgezondheid, is de beroepsgroep dankbaar voor hun begrip. “En toch wil ik de Vereniging van Verpleegkundigen en alle anderen vragen om met dat ene dubbeltje toch hun uiterste best te doen om kwaliteitszorg te leveren. Helaas is het geen kwartje meer, we moeten het even met dat dubbeltje doen. Ik weet zeker dat alle verpleegkundigen en alle anderen in de zorg daar begrip voor zullen hebben.”Bij de opening van de beurs is de Membership award, een prijs voor de ziekeninstelling met de meeste leden in de VVS, uitgereikt aan het Sint Vincentiusziekenhuis. Van de 600 VVS-leden zijn 105 verbonden aan het Rooms Katholiek ziekenhuis. De beurs duurt tot en met 10 mei.René Gompers