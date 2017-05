Antoine Elias directeur van LMSZN neemt de operatiejassen in ontvangst van de chirurg Paul Li Qui Lung. In het midden Inder Jaglal, hoofd van de Operatie Kamer.





Het Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie (LMSZN) heeft negentig stuks nieuwe linnen operatiejassen gekregen. De stichting Tiel tot Tropen, onder leiding van Batjo Ong, één van de chirurgen die het LMSZN vaker heeft aangedaan, heeft deze jassen geschonken. Dit type jassen werd vroeger in alle operatiekamers gebruikt en is geschikt voor hergebruik. Na gebruik worden ze gewassen, ingepakt en gesteriliseerd.Voor ontwikkelde landen is het wassen, inpakken en steriliseren een probleem geworden, want dat stuwt het kostenplaatje omhoog, waardoor de ziekenhuizen van die landen overgestapt zijn op wegwerpjassen. Broeder Inder Jaglal, hoofd van de Operatie Kamer, zegt dat het LMSZN ook moest overstappen naar wegwerpjassen omdat er geen nieuwe linnen jassen meer werden gemaakt. Alleen met speciale opdrachten worden deze nog vervaardigd, wat de prijs ervan voor het ziekenhuis onbetaalbaar maakt."De wegwerpjassen zijn vanaf dag 1 duur voor ons uitgevallen," zegt Jaglal. Deze jassen moeten geïmporteerd worden. De chirurg probeerde ondanks de hoge prijzen, toch wat jassen uit Nederland te sturen, maar daar zelfs is het nu heel moeilijk deze te betrekken. "Samen hebben we uitgekeken naar andere lokale mogelijkheden. Al gauw bleek een kleermaker in staat te zijn deze jassen te produceren. Na een goedgekeurde proefjas, gingen we op zoek naar de juiste stof," zegt Jaglal. Zo heeft Paul Li Qui Lung, die momenteel de chirurg is in het LMSZN, namens Batjo Ong de negentig jassen overgedragen aan directeur Antoine Elias. Hij is blij met de jassen en zegt dat het ziekenhuis heel dankbaar gebruik ervan zal maken.