De leden van de BvL en ALS hebben besloten om in actie te blijven. Er wordt gewacht op antwoord van de regering. (Foto: Raoul Lith)





Op de vergadering vandaag zijn er drie voorstellen gedaan. Een is terug naar school tot 10.00 uur. Het tweede voorstel is teruggaan naar school en kijken of er eind van de maand het bedrag van de herwaardering gestort is. Er is gekozen voor de derde optie waarin een brief is gestuurd naar de regering tot er is gereageerd.Er is een gesprek aangevraagd met de regering gisteren na de vergadering. Tot nu toe is er niet gereageerd op het schrijven, deelt Wilgo Valies mee tijdens een persconferentie. Uit de media heeft Valies vernomen dat vicepresident Ashwin Adhin is gaan onderhandelen met de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (Fols). Daar is besloten om de herwaardering eind mei uit te betalen. Valies stelt dat de BvL en ALS gedesavoueerd wordt door de regering. De leden zijn verontwaardigd over de opstelling van de regering.Het besluit is vandaag genomen dat de BvL en ALS in actie blijven totdat de overheid terugkoppelt. Er is in het weekend vergaderd en afgesproken was dat het resultaat voorgehouden wordt aan de leden. Dat is ook gedaan, maar de regering besluit om met de Fols te praten en eenzijdig afspraken te maken. Valies vindt dat de regering zuurstof geeft aan Fols, terwijl onderwijsgevenden volgens hem deze organisatie de rug toekeren en zich aansluiten bij de ALS. De leraren gaan niet terug naar de Fols, want de leraren hebben al een keus gemaakt, benadrukt Valies. De Fols krijgt van de regering 'de credit' zonder dat deze organisatie zich heeft ingezet, meent Valies. Hij wenst gerespecteerd te worden door de overheid. "Tot dan blijven wij in actie. Wij gaan tot het uiterste," garandeert Valies.