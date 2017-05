Twee Colombiaanse mijnwerkers worden door een kraan in een mand in een traditionele mijn in Segovia neergelaten. (Foto's: Al Jazeera)





Afro-afstammelingen en inheemse Colombianen hebben tientallen jaren gewerkt als ambachtelijke mijnwerkers met dezelfde technieken van hun voorouders. De Spaanse veroveraars hebben Afrikanen en Indianen gebruikt als slaven in de goudmijnen.Sinds de prijs van het edelmetaal in de beginjaren 2000 is gestegen, heeft het gebied te maken met een gewelddadige goudkoorts. Linkse guerrilla's, neo-paramilitaire en drugsbendes zijn neergestreken en hebben de controle van de mijnbouw overgenomen. Illegaal gedolven goud voedt geweld nu goud, de plaats van cocaïne heeft ingenomen als de bron van de inkomsten voor gewapende groepen.Illegale mijnbouw in Colombia brengt jaarlijks ongeveer US$ 7 miljard op voor gewapende groepen en criminele bendes. Segovia is het middelpunt van dit geweld. Bijna 20 procent van het goud in Colombia wordt geproduceerd in de bijna 50 mijnen die daar actief zijn.Dorpsbewoners - velen van hen ambachtelijke mijnwerkers – zijn opgeschrikt door afpersingen, bedreigingen, territoriale gevechten en wraaknemingen. Deze mijnwerkers, inclusief landelijke Colombianen uit het hele land, die op zoek naar werk naar het gebied zijn gekomen, werken in de bergen of op rivieroevers. Ze worden gedwongen om "belasting" te betalen aan de gewapende groepering die hun gebied beheerd.Deze informele mijnwerkers zijn ook vermoord en hebben gewapende groepen hen gedwongen hun gebieden te verlaten. "Je moet ze betalen. Doe je dat niet, dan zullen ze je vermoorden", zegt Carlos Mario Alvarez, een 60-jarige leider van de mijnwerkers.Een handvol mijnen zijn eigendom van Gran Colombia Gold, een in Canada gevestigde multinational. Eén van deze mijnen is de Cogote, eens een succesvolle informele mijnbouw coöperatie, waarvan de Colombiaanse regering de vergunning heeft verkocht aan de Canadese multinational.Sinds 2015 heeft de regering van president Juan Manuel Santos het tot prioriteit gemaakt om illegale mijnbouw aan te pakken, om zo een lucratieve bron van inkomsten voor gewapende groepen en kwikvergiftiging in de rivieren en andere schade aan het milieu te beteugelen. Traditionele mijnwerkers gebruiken kwik en andere chemische metalen om het goud te scheiden van de aarde. Tegelijkertijd is de regering bezig met een legalisatie programma voor de traditionele mijnwerkers van het gebied.Veel mijnwerkers voelen zich gevangen tussen uitbuitende gewapende groepen en de hardhandige aanpak van de overheid van de informele mijnbouw. Voor Alvarez "is een mijnwerker in dit deel van Colombia meer dan een baan, het is een identiteit."Als kind bracht hij na de school lunch voor zijn vader bij de mijnen. Alvarez ging toen hij 14 jaar was van school om te gaan werken als een "catanguero" (een drager) in de mijnen. "Op dit moment ben ik de eigenaar van mijn eigen mijn", zegt hij trots. "En nu wil de regering het afpakken…van ons.” Hij zegt dat de hervorming van de informele mijnbouw door de regering een façade is. “De regering dwingt ons te vertrekken, alleen maar om de weg vrij te maken voor multinationale investeerders om grond te kopen,” stelt hij.