Warao inheemsen wonen in huizen die zijn gebouwd over het water op de oevers van de Orinoco rivier in Venezuela. (Foto's: Getty Images)





De Warao inheemsen zeggen dat ze ongeveer 2.000 km hebben gereisd en op de vlucht zijn voor honger en de verslechterende economische en politieke crisis in Venezuela. Warao inheemsen zijn ook getrokken naar de noordelijke Braziliaanse deelstaat Roraima.In Boa Vista, de hoofdstad van Roraima, zijn volgens de autoriteiten meer dan 500 Warao inheemsen over de grens gekomen. Maar ze zijn gedeporteerd vanwege bezorgdheid over landloperij en bedelen.In Manaus bedelt de groep bij de verkeerslichten en leeft zij in slechte omstandigheden in een geïmproviseerde kamp onder een viaduct in de buurt van het busstation. Volgens gemeentesecretaris Elias Emanuel zijn de Venezolanen aangekomen op zoek naar banen in het industrieel complex van de stad. Ze missen echter de documenten die nodig zijn om een baan te krijgen. "Nu zal onze federale politie hen helpen. We willen ze ook opnemen in onze sociale programma's, maar aangezien ze buitenlandse indianen zijn, hebben we echt hulp nodig,” zegt Emanuel in een verklaring.Het merendeel van de ongeveer 20.000 Warao inheemsen, woont in de Venezolaanse Orinoco Delta regio. Er zijn kleinere aantallen in Guyana en Suriname. Volgens het Braziliaanse ministerie van Justitie hebben meer dan 5.400 Venezolanen visa en toestemming aangevraagd om in het land te verblijven.De deelstaten Roraima en Amazonas grenzen aan Venezuela en hebben beide gemeld dat er steeds meer mensen de grens oversteken op zoek naar basisgoederen, medicijnen en tijdelijke banen. Grensgemeenten in Roraima zeggen dat tienduizenden Venezolaanse immigranten gebruikmaken van de lokale staatsziekenhuizen en sociale diensten, die zijn overweldigd door de toestroom.