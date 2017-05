De beroving vond rond middernacht op 1 januari van dit jaar te Wanica plaats. De vrouw des huizes werd eerst gehoord. Ze verklaarde dat ze een gerammel hoorde in de keuken. Haar man hoorde dat ook. Hij stond op om een kijkje te nemen. Ze vroeg hem nog om zijn vuistvuurwapen mee te nemen, maar hij zei dat er niets bijzonders zou zijn. Zij was nog in de slaapkamer toen zij haar man hoorde gillen. Ze pakte het vuistvuurwapen en probeerde dit te gebruiken, maar het lukte haar niet. Ineens zag zij Ray K. voor haar staan. Ze gooide het wapen onder het bed, maar moest het terugnemen voor hem. Ze kreeg enkele klappen. Alle vier personen waren gemaskerd.De vrouw herkende Ray K. aan zijn ogen. Wat haar verbaasde was dat de mannen veel informatie over hen hadden. Ze vroegen naar geld en sieraden. Daarna vroegen ze naar de kluis en de sleutel ervan. Ze werkte met alles mee, omdat ze geslagen werd en ze zag dat haar man ernstig bloedde.Raadsman Robby Dens die Ray K bijstaat, voerde aan dat zijn cliënt geen bril opzet. Maar, die bewuste avond had de gemaskerde man een bril op. Hij vroeg zich af hoe de vrouw toch de ogen van de man zag. De benadeelde zei dat het mogelijk om een ‘mode bril’ ging die niet donker getint was. De echtgenoot werd gehoord. De man verklaarde dat hij reeds 40 jaren op het adres woont en altijd een veilig gevoel had. De achterdeur deed hij niet op slot, zodat de honden hun behoefte buiten konden doen. Het dievenijzer ging wel op slot. Twee dagen voor het geval waren twee honden van hen vergiftigd. Hij heeft die mannen op die bewuste avond niet herkend, omdat ze allen gemaskerd waren. “Ik heb een vraag. Er waren vier manspersonen, maar ik zie slechts twee hier. Waar zijn de overige twee? Hebben ze niets gezegd over die twee?”, vroeg de benadeelde.Beide verdachten legden steeds inconsistente verklaringen af. Op een vraag van de kantonrechter gaven zij zelfs drie verschillende antwoorden. Wijnhard confronteerde hen met hun eerder afgelegde verklaringen. Ze bleven weer andere verklaringen afleggen. Ray K. verklaarde dat het wapen van een Braziliaan was. Het voertuig waarin de twee aangehouden werden op 4 januari had geen kentekenplaat. Volgens Donovan S. was de plaat beschadigd tijdens een aanrijding. Hij bestuurde het voertuig en beweerde een taxirit gereden te hebben, terwijl hij geen rijbewijs had.De raadslieden Dens en Kries Bhoendie deden het verzoek om de voorlopige hechtenis van de verdachten op te willen heffen. Officier van justitie, Astrid Niamat, voerde bezwaar hiertegen aan. Wijnhard wees het verzoek af. Ze voerde aan dat er pentykousen en breekwerktuigen in het voertuig gevonden waren. Daarnaast is het wapen van de benadeelde bij hen aangetroffen. Ze benadrukte de inconsistente verklaringen van de verdachten en zei dat de ernstige bezwaren nog overeind staan. Op 22 mei zal deze zaak verder behandeld worden.Wanita Ramnath