De regering zal in dialoog treden met alle hoofdkapiteins, dorpsoudsten en andere personen van de Saamaka stam, deelt Regionale Ontwikkeling mee. Minister Edgar Dikan zal binnenkort een uitnodiging sturen naar de verschillende betrokkenen.De regering doet een beroep op alle partijen en personen, het hoofd koel te houden ter voorkoming van escalatie. Ze vraagt ruimte om een oplossing te zoeken die voor de stam der Saramaccaners aanvaardbaar is, maar ook gedragen wordt door de samenleving.De regering brengt in herinnering dat het traditiegetrouw niet gebruikelijk is dat bij het overlijden en begrafenis van een granman, activiteiten voor opvolging van een ander stamhoofd normaal voortgang vinden. Granman Belfon Aboikoni is 24 juni 2014 ingeslapen en op 29 september naar zijn laatste rustplaats begeleid.