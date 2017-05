De bewoners van het project zijn er zeer ontevreden over dat hun zandwegen door tientallen zware terreinauto’s van de autoclub, onbegaanbaar zijn gemaakt. Dat de wegen al tijden niet goed onderhouden worden door de overheid en het feit dat het nu regentijd is, dragen bij aan de ellende van de buurt.De buurtbewoners geven aan dat de Sark geen rekening heeft gehouden met de fragiliteit van de wegen. Door de aanhoudende regen verkeerden de wegen al in een deplorabele staat. Nu zijn ze door de voertuigen van Sark kapot gereden. De bewoners noemen dit onmaatschappelijk gedrag. Ook de overheid is debet aan deze toestand vinden zij, omdat deze toestemming heeft verleend aan de Sark om in de regentijd rally te houden in woongebieden, terwijl zij - de overheid - haar plicht om de wegen te onderhouden al tijden verzaakt.Op het Doebeproject onderhouden de bewoners zelf hun wegen. Zij zeggen in een persbericht dat zij brieven zullen schrijven naar het commissariaat van Wanica, de politie van de Derde Rijweg en Jarikaba, de vicepresident en aan de Nationale Assemblee, om over de toestand hun beklag te doen.Het Sark-bestuur legt uit dat het uitzetten van een rally maanden voor het evenement start. Er wordt altijd rekening gehouden met de begaanbaarheid van wegen in woonbuurten. Helaas had men niet kunnen vermoeden dat de gekozen route na de zware regenbuien vlak voor en tijdens het evenement er zo slecht aan toe zou zijn, zegt de Sark.