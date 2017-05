De regering had vorig jaar een akkoord gesloten met de BvL en de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (Fols). In het weekend is met de BvL gesproken, terwijl de Fols vandaag is ontvangen. De Fols heeft de regering aangeraden om het niet bij de SRD 4 miljoen te laten. Gevraagd is om om de honderd procent herwaardering eind mei uit te betalen voor de graden 1, 2a en 2b en de schoolleiders en directeuren.Vicepresident Ashwin Adhin heeft over het voorstel van de Fols afgestemd met president Desi Bouterse. Na overleg tussen de president en minister Gillmore Hoefdraad van Financiën is goedkeuring gehecht aan het voorstel van de Fols. De regering doet een beroep op onderwijsgevenden om zich volledig te wijden aan hun roeping.